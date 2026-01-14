Aseguran Más de 80 Paquetes con Narcóticos en Empresa de Mensajería en Santa Catarina, NL

Más de 80 paquetes con narcóticos fueron asegurados la mañana del martes 14 de enero por elementos de la Guardia Nacional, al interior de una empresa de mensajería que se encuentra en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Noticia relacionada: Detienen a Dos Mujeres y Aseguran Droga tras Cateo en Colonia La Herradura en Monterrey

El despliegue de las autoridades de seguridad se realizó al interior de la compañía ubicada sobre la carretera Monterrey-Saltillo y la avenida Industrial, donde con el apoyo de binomios caninos se detectaron enervantes que estaban ocultos entre la paquetería.

Las autoridades informaron que la mercancía tenía como destino 22 entidades de México, entre ellas Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

La mercancía detectada durante las inspecciones de seguridad, es decir, los más de 80 paquetes con narcóticos, fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Video: Aseguran Diversos Paquetes de Droga en Paquetería en Santa Catarina, Nuevo León

Aseguran droga tras cateo de vivienda en colonia La Herradura, en Monterrey

El pasado 12 de enero, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvieron a dos mujeres, aseguraron droga y cuatro cartuchos, tras un cateo en la colonia La Herradura, en Monterrey.

Las autoridades informaron que el cateo realizado en la colonia La Herradura forma parte de una investigación en curso, relacionada con delitos de alto impacto. El operativo fue encabezado por agentes adscritos al Centro de Líneas de Investigación Preliminar Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto.

Historias recomendadas:

Con información de Adriana Garcino | N+

SHH