Rescatan a Familia de Incendio en Casa de la Colonia Fomerrey 7 en Guadalupe, Nuevo León

Una familia integrada por dos adultos mayores, un hombre de 54 años y una joven de 18 años de edad, fue rescatada en el incendio de una casa habitación ubicada sobre la calle Circunvalación en su cruce con Magdaleno Herrera, en la colonia Nuevo San Rafael Fomerrey 7, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El reporte del siniestro movilizó a personal de Bomberos de Guadalupe, Protección Civil de Nuevo León y del municipio. Al arribar al la vivienda, los cuerpos de emergencia trabajaron para evitar que el fuego se propagara y llevaron a cabo el rescate de los dos adultos mayores, identificados como Everardo Guzmán Campos de 80 años y Leonor Aguilón Mata de 79 años de edad, quienes fueron valorados y no presentaron lesiones de consideración.

Del incendio también lograron salir sin lesiones Juan José Guzmán Aguilón de 54 años y la joven Joselyn Vanessa Guzmán Guerrero de 18 años de edad, habitantes de la vivienda que sufrió diversos daños debido al incendio. Uno de los familiares salió por la parte de enfrente y el resto salió por la parte de atrás con la ayuda de la Policía de Guadalupe, que utilizó una escalera para lograr el rescate.

Incendio consume muebles y parte de la casa en Guadalupe

Luego de llevar a cabo el rescate de la familia y sofocar el incendio, las autoridades de Protección Civil de Nuevo León informaron que el fuego consumió varios muebles, una televisión, parte de la cocina y dos cuartos. Además, se reportaron afectaciones en el cableado y el techo de la casa.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio de la vivienda en la colonia Nuevo San Rafael Fomerrey 7, en el municipio de Guadalupe. Las autoridades continúan investigando para determinar cómo inició el fuego que consumió gran parte de la casa de esta familia.

