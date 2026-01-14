Localizan a Mujer Sin Vida Dentro de una Casa en Monterrey; Investigan Presunta Fuga de Gas

La tarde de este miércoles 14 de enero se reportó la muerte de una adulta mayor la cual fue localizada por su propio hijo al interior de su vivienda ubicada en la calle Fortunato Lozano en la colonia Pedro Lozano en Monterrey, Nuevo León.

El hecho fue reportado por un hombre quien mencionó a las autoridades que su madre se encontraba inconsciente sobre el suelo. A la llegada de paramédicos se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que se pidió el apoyo de agentes de investigación. La persona fallecida fue identificada como Tomasa Pérez, de 83 años de edad.

A este punto llegaron policías municipales y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). El hijo de la mujer fallecida comentó a las autoridades que al ingresar al hogar de su madre se percató de un fuerte olor a gas y los rastros de un posible flamazo, por lo cual no se descarta que la afectada haya fallecido por una intoxicación.

Elementos de investigación esperarán el resultado de la autopsia de ley para informar la razón por la que la mujer falleció y confirmar si su fallecimiento tendría relación con la fuga de gas la cual fue detectada por su hijo.

Muere abuelita y nieto tras fuga de gas en San Nicolás

Un caso similar ocurrió el pasado viernes 9 de enero, cuando fueron localizados sin vida una abuelita y su nieto al interior de una propiedad ubicada en la colonia Las Puentes en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Fue la madre del menor quien alertó a los cuerpos de emergencia tras este hecho.

Aunque en un principio elementos de Protección Civil de Nuevo León descartaran que su muerte haya sido por intoxicación, este martes 13 de enero la Fiscalía de Nuevo León confirmó que la causa de ambos fallecimientos fue debido a la inhalación de monóxido de carbono.

