Reportan Mega Fuga de Agua en Av. Miguel Alemán en Apodaca, Nuevo León

Varios automovilistas comenzaron a reportar la fuga de agua potable en una tubería de Agua y Drenaje de Monterrey descubierta sobre la avenida Miguel Alemán en su cruce con Isidoro Sepúlveda Martínez en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Noticia relacionada: Cierran Carriles de Miguel Alemán Tras Accidente en Línea 6 del Metro

Fue a través de redes sociales donde comenzaron a circular varios videos donde se puede observar una mega fuga que se encuentra afectando a automovilistas que circulan en la entrada de un puente ubicado por encima de la avenida Isidoro Sepúlveda Martínez. En las imágenes se puede ver como el agua sale de una tubería descubierta.

Aparentemente en este punto se estarían llevando a cabo trabajos de reparación, ya que alrededor de la fuga se encuentran diversos objetos como mangueras y algunas señalizaciones de precaución. Automovilistas señalaron que esta fuga representa peligro para los ciudadanos, ya que el pavimento se encuentra completamente mojado.

Piden manejar con precaución tras fuga de agua sobre Miguel Alemán

La presión de agua en esta fuga ha provocado que ambos sentidos en la circulación se vean afectados, por lo que se recomienda a los automovilistas y motociclistas manejar con precaución en este punto para evitar cualquier percance vial ocasionado por el pavimento mojado o la fuerza con la que sale disparado el vital líquido.

Se espera que en las próximas horas lleguen hasta este punto varias cuadrillas de Agua y Drenaje de Monterrey para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Hasta el momento la paraestatal no ha anunciado cortes de agua por este incidente, por lo que se recomienda mantenerse alertas en caso de cualquier aviso.

Historias recomendadas:

DAGM