Muere Empleado tras ser Aplastado por una Caja de un Tráiler en Allende, Nuevo León

La tarde de este miércoles 14 de enero se reportó la muerte de un empleado al interior de un taller donde la caja de un tráiler cayó encima de la víctima. El hecho se registró en una empresa dedicada al transporte de carga ubicada sobre la avenida Los Pinos en el municipio de Allende, Nuevo León.

Noticia relacionada: Fallece Trabajador de la Línea 6 del Metro Tras Accidente en San Nicolás, Nuevo León

El accidente ocurrió mientras el empleado realizaba labores de reparación en un tráiler dentro del área de talleres del negocio. En ese momento, la caja de una unidad se encontraba elevada, presuntamente sostenida por un gato hidráulico. Este mecanismo no soportó la carga provocando que la estructura cayera y aplastara al sujeto.

Compañeros que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo de elementos de emergencias, por lo que de inmediato llegaron rescatistas. Luego de valorar al joven, se confirmó que ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Alejandro Timoteo, de 22 años de edad. Al sitio también llegaron peritos para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Video: Muere Trabajador Aplastado por Caja de Tráiler en Allende Nuevo León

Continúan accidentes laborales en Nuevo León

Elementos de seguridad resguardaron el sitio mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes. Se espera que rescatistas de Protección Civil de Nuevo León realicen un recorrido en este punto para determinar si este sitio cuenta con los protocolos necesarios ante este tipo de accidentes laborales.

Este hecho se suma a otros accidentes laborales registrados en Nuevo León durante las últimas semanas, por lo que rescatistas recordaron la importancia de reforzar los protocolos de seguridad en centros de trabajo, especialmente en actividades que implican el manejo de maquinaria pesada.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM