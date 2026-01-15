Atacan a Balazos Dos Casas en la Colonia Hacienda del Sol en García, Nuevo León

La noche del miércoles se reportó un hecho violento luego de que un comando armado disparó contra dos viviendas ubicada en la calle Hacienda Beatriz, en la colonia Hacienda del Sol, perteneciente al municipio de García, Nuevo León.

Noticia relacionada: Asaltan y Amenazan con Pistola a Chofer de Taxi de Aplicación en García, Nuevo León

Las detonaciones de arma de fuego movilizaron a elementos de la Policía de García, quienes al arribar al lugar del ataque encontraron varios casquillos percutidos y confirmaron daños en dos viviendas a causa de los disparos. De acuerdo con las primeras indagatorias, los presuntos agresores arribaron a bordo de una motocicleta y una camioneta.

Testigos indicaron que los sujetos armados llegaron en los vehículos y comenzaron a disparar contra los dos domicilios ubicados en la calle Hacienda Beatriz, para luego darse a la fuga, antes de que llegaran las autoridades de seguridad municipales y estatales.

Video: Disparan Contra Dos Viviendas en García

Investigan ataque armado contra dos casas en García

Una vez en el sitio donde se registró el ataque armado, los elementos de la Policía de García y detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, llevaron a cabo el acordonamiento de la zona donde localizaron los casquillos percutidos para iniciar con las indagatorias correspondientes.

Por su parte, peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) aseguraron los múltiples casquillos de arma larga y corta como parte de la evidencia. Las autoridades continúan investigando para determinar la razón por la cuál fueron atacadas estas dos viviendas en la colonia Hacienda del Sol y dar con los presuntos agresores.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH