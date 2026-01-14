Asaltan y Amenzan con Pistola a Chofer de Taxi de Aplicación en García, Nuevo León

Un chofer de taxi por aplicación sufrió un asalto luego de brindarle el servicio a un hombre que se hizo pasar por pasajero, el momento quedó captado por una cámara que portaba el automóvil. Los hechos se registraron en la colonia Villanova en el municipio de García, Nuevo León.

Noticia relacionada: Aseguran Más de 80 Paquetes con Narcóticos en Empresa de Mensajería en Santa Catarina, NL

Este asalto ocurrió cuando el conductor aceptó un servicio solicitado a través de la plataforma digital, al recoger al pasajero y avanzar algunos metros, el pasajero sacó un arma de fuego y comenzó a amenazar al chofer, exigiéndole que le entregara la cartera y el dinero. Para intimidarlo aún más, el presunto asaltante cortó cartucho.

En el video se logra escuchar como el chofer le pide al agresor que no dispare, explicándole que no portaba cartera ni dinero en efectivo. El hombre continuó con las amenazas y le quitó al conductor algunas pertenencias personales para después abandonar el vehículo.

Video: Se Hace Pasar por Pasajero y Asalta a Taxista en García Nuevo León

Vecinos piden mayor seguridad tras asalto a taxista en García

El chofer del taxi de plataforma mencionó que el presunto asaltante se trataría de un hombre joven, de entre 20 y 25 años de edad, con varios tatuajes visibles en el rostro. También mencionó que el agresor se notaba nervioso y no podía hablar bien, por lo que se pudo haber encontrado bajo los efectos de sustancias ilícitas durante el asalto.

Las imágenes captadas por la cámara del vehículo comenzaron circular en redes sociales donde vecinos y taxistas dejaron sus comentarios en los cuales piden a las autoridades mayor seguridad en este punto. Se espera que con el video sea más fácil identificar al presunto ladrón para poder detenerlo.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM