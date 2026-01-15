Habrá Cierres Viales en Avenida Eloy Cavazos Por Reparación de Fuga de Agua en Guadalupe, NL

El municipio de Guadalupe, Nuevo León, en conjunto con Agua y Drenaje de Monterrey anunciaron que habrá cierres viales sobre la avenida Eloy Cavazos debido a trabajos de reparación en una tubería ubicada en este punto.

Noticia relacionada: Falla Grúa y Provoca Cierre a la Altura de Cumbres Elite Avenida Leones en Monterrey

Este cierre se llevará a cabo sobre tres carriles de la avenida Eloy Cavazos, a la altura de la calle 15 de mayo, en dirección de oriente a poniente. Esta afectación a la vialidad comenzará desde el día viernes 16 de enero hasta el lunes 19 de enero, por lo que autoridades pidieron a los ciudadanos prepararse con anticipación para no verse afectados.

En este punto se llevarán a cabo trabajos de reparación en una tubería de 72 pulgadas la cual sufrió una fuga y provocaba que el pavimento permaneciera mojado por la filtración de agua. Este operativo se llevará a cabo justo en la colonia Las Villas, donde permanecerán elementos de tránsito para guiar a los automovilistas que circulen por esta zona.

Video: Cerrarán Eloy Cavazos por Reparación de AYD

¿Habrá cortes de agua en Guadalupe tras reparación de fuga?

Sobre esta tubería se colocará un brazalete de acero de 72 pulgadas, además de rellenar y reparar una zanja realizada sobre el pavimento. Estos trabajos no afectarán a vecinos con algún corte de agua, por lo que la parestatal mencionó a ciudadanos que no debían preocuparse por el vital líquido.

Autoridades pidieron a los automovilistas tener paciencia mientras se llevan a cabo los trabajos de reparación. Se espera que sea hasta el medio día del próximo 19 de enero cuando la circulación vuelva a la normalidad. Una de las vías alternas para transitar por este punto será la avenida Pablo Livas, en la cual se espera que se registre tráfico lento por este cierre.

Historias recomendadas:

DAGM