Investigan Muerte de Hombre Dentro de Domicilio de Monterrey; Presentaba Algunos Golpes

Autoridades investigan la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en el centro de la ciudad de Monterrey. El hallazgo ocurrió en una casa localizada en la calle privada Juan Álvarez, cerca de la Alameda, específicamente en el predio marcado con el número 747. El hecho generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, al tratarse de una muerte que presentaba indicios que podrían apuntar a un hecho violento.

De acuerdo con la información proporcionada, fue un familiar quien acudió al domicilio del hombre, ya que no había tenido contacto con él. Al llegar, tocó en repetidas ocasiones sin obtener respuesta, por lo que decidió ingresar a la casa. Al hacerlo, se percató de rastros de sangre que iban desde la entrada principal hasta el cuarto de baño. Fue en ese lugar donde se encontró a un hombre de aproximadamente 35 años de edad, tendido en el suelo y aparentemente sin vida.

Confirman fallecimiento y aseguran la zona en el centro de Monterrey

Tras el hallazgo, el familiar realizó de inmediato el llamado a los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención, sin embargo, tras revisarlo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía de Monterrey arribaron al lugar para preservar la escena y procedieron a acordonar el área con cinta preventiva, con el fin de evitar la alteración de posibles indicios.

Minutos más tarde, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el domicilio para iniciar con las investigaciones correspondientes. En el sitio realizaron entrevistas con familiares y llevaron a cabo el levantamiento de evidencias, para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del hombre.

Más tarde, una unidad del Servicio Médico Forense arribó al predio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo para la autopsia de ley. Las autoridades señalaron que la víctima presentaba presuntamente algunos golpes, por lo que no se descarta que se haya tratado de un hecho violento.

Será a través de las investigaciones oficiales como se determine la causa exacta del fallecimiento. Las autoridades continúan con las indagatorias y se espera que en breve se pueda contar con mayor información para esclarecer lo ocurrido en este hecho registrado en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.

