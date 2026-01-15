Hombre Se Salva de ser Arrollado por Camioneta a Exceso de Velocidad en Santiago, Nuevo León

Un hombre se salvó de ser impactado por una camioneta luego de que descendiera de su auto segundos antes de que un vehículo a exceso de velocidad se estrellara contra su auto el cual estaba estacionado en un negocio sobre la Carretera Nacional en Santiago, Nuevo León.

Fue durante la mañana de este jueves 15 de enero cuando comenzó a circular, a través de redes sociales, el momento en que un hombre estaciona su auto frente a una ferretería, unos segundos después se puede observar como un conductor pierde el control de su camioneta debido a que circulaba a exceso de velocidad.

La camioneta terminó impactando al menos a tres autos estacionados, incluyendo el carro del hombre que había llegado apenas unos segundos atrás. El vehículo responsable terminó con diversos daños sobre tres carriles de la Carretera Nacional. Tras escuchar el estruendo, varias personas salieron corriendo de la ferretería para saber que había pasado y es en ese momento donde se dan cuenta de aparatoso accidente vial.

Reportan 3 heridos en accidente vial en Carretera Nacional

De inmediato se pidió el apoyo de paramédicos para atender a los tripulante de la camioneta, hasta el momento se han reportado solo tres personas lesionadas las cuales fueron atendidas en el sitio y no fue necesario su traslado a un centro médico. La vialidad se vio afectada debido a que varias partes del vehículo responsable quedaron tirados sobre la Carretera Nacional.

Se espera que sean las aseguradoras de los autos dañados quienes comiencen con los trabajos correspondientes. Al sitio llegaron varias grúas para retirar los vehículos dañados y dejar de afectar la circulación en este punto del municipio de Santiago, Nuevo León. Serán autoridades quienes deslinden las responsabilidades correspondientes.

Con información de Brian Samaniego | N+

DAGM