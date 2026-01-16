Resguardan Anexo Donde Estuvo Internado 11 Días el Maestro Colombiano Desaparecido en Nuevo León

Elementos de la Policía Ministerial mantienen resguardado un anexo ubicado en el municipio de Juárez, Nuevo León, donde permaneció internado durante 11 días un maestro de origen colombiano que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero. El centro, identificado como anexo “Fénix”, se localiza en la colonia Lomas del Sol, específicamente sobre la calle Miguel Alessio.

Desde el exterior del inmueble se observa la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Juárez, quienes resguardan el lugar como parte del operativo desplegado tras la localización con vida del profesor.

Además del personal municipal, en el sitio también se presentó una unidad de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la cual acudió para realizar las diligencias correspondientes relacionadas con el caso.

Localización con vida del profesor colombiano

De acuerdo con la información recabada en el lugar, fue minutos después de las 5:30 de la tarde cuando se confirmó la localización con vida del maestro que estaba reportado como desaparecido desde hace 2 semanas. En la unidad policial que permanecía al exterior del anexo se identificó el emblema de la Unidad de Búsqueda Inmediata de Personas Desaparecidas.

La presencia de las autoridades generó un amplio despliegue policiaco en el sitio, el cual llamó la atención de vecinos y personas que acudían al centro especializado en adicciones.

A pesar del operativo de seguridad, se informó que el anexo Fénix continuó operando con normalidad. Durante el resguardo, se observó el ingreso de familiares y personas que acudían de manera habitual al centro, sin que se suspendieran las actividades diarias ni la atención a personas con problemas de adicciones.

Conforme avanzaron las horas, algunas de las unidades que permanecían resguardando el anexo comenzaron a retirarse, aunque aún se mantenía presencia de patrullas y elementos de distintas corporaciones de seguridad.

Autoridades confirmaron que el operativo derivado de la localización del profesor colombiano se extendió a diversos municipios del área metropolitana, entre ellos Apodaca, Pesquería, Juárez y Monterrey. Finalmente, las unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron trasladadas a la Fiscalía General de Justicia en el centro de Monterrey, como parte del seguimiento al caso.

