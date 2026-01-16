Trasladan a Maestro Colombiano a Fiscalía de Nuevo León Tras ser Localizado con Vida en Juárez

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó que Leonardo Ariel Escobar Barrios, maestro colombiano desaparecido en el municipio de Apodaca, ya fue localizado con vida en Juárez, Nuevo León. La tarde de este viernes 16 de enero el docente fue trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Luego de llevarse a cabo un gran operativo de búsqueda por parte de diversas autoridades en varios municipios como Apodaca y Pesquería, elementos de investigación encontraron a Leonardo Ariel Escobar Barrios dentro de un centro de adicciones ubicado en Juárez, Nuevo León. Tras localizarlo con vida, el hombre fue trasladado hasta las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, donde se espere rinde una declaración sobre lo sucedido.

Las cámaras de N+ Monterrey captaron el momento de la llegada del maestro colombiano a las instalaciones de la Fiscalía, donde también pudo verse la presencia de Jorge Landa, pareja del hombre localizado quien había permanecido en los operativos de búsqueda. Hasta el momento no se ha revelado el estado de salud y la condición física en la que Leonardo Ariel fue encontrado.

Video: Localizan con Vida a Maestro Colombiano en Centro de Adiciones en Juárez Nuevo León

¿Cómo inició la búsqueda del maestro colombiano desparecido en Nuevo León?

Leonardo Ariel Escobar Barrios, maestro colombiano desaparecido en Apocada, Nuevo León, fue visto por última vez el pasado 2 de enero en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde fue encontrada su maleta en el área de objetos perdidos. Luego de reportarse este caso, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) comenzó con los trabajos corresponidentes.

Fue durante la mañana de este viernes 16 de enero cuando elementos de diversas corporaciones comenzaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey en una zona conocida como vía de cuota, donde policías, caninos y drones empezaron a peinar el sitio. Fue hasta la tarde de este mismo día cuando el maestro fue localizado dentro de un centro de adicciones en Juárez, Nuevo León.

Con información de Carlos Campos | N+

DAGM