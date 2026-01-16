Maestro Colombiano Habló con su Pareja Antes de Desaparecer en Nuevo León; Esto le Dijo

Jorge Landa, la pareja de Leonardo Ariel Escobar Barrios, maestro colombiano desaparecido en Nuevo León, se unió al megaoperativo de búsqueda encabezado por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que inició la mañana de este viernes 16 de enero en la ciudad de Monterrey con dirección al municipio de Apodaca y se extendió hasta Pesquería.

En entrevista para N+, la pareja del maestro colombiano destacó el despliegue de las autoridades de seguridad y el personal rescate en el estado de Nuevo León, en el que se han utilizado drones y elementos caninos para localizar a Leonardo Ariel, el docente de la Ibero Puebla que se encuentra desaparecido desde el pasado 2 de enero.

Al preguntarle su postura sobre el caso y las versiones que se han manejado, Jorge Landa dijo que no se podía pronunciar al respecto pues desconoce las circunstancias en las que sucedió la detención de Leonardo Ariel Escobar Barrios por pare de la Guardia Nacional, así como su desaparición luego de ser liberado.

¿Qué fue lo último qué le dijo el maestro colombiano a su pareja antes de desaparecer?

De acuerdo con lo narrado por Jorge Landa ante las cámaras de N+, el docente Leonardo Ariel se comunicó con él el 1 de enero, luego de ser detenido por la Guardia Nacional en el Aeropuerto de Monterrey y ser puesto a disposición de la Policía Municipal de Apodaca. Posteriormente, hubo una segunda y última llamada el 2 de enero:

Donde me dice que ya había sido puesto en libertad, pero la llamada fue muy corta, 32 segundos. Después de esa llamada fue que se perdió el contacto completo con él

Esta llamada con su pareja es el último contacto que se tiene del maestro Leonardo Ariel después de que la Policía de Apodaca lo puso en libertad y antes de que desapareciera. Jorge Landa ya no quizo dar más detalles sobre el estado en el que se encontraba el docente cuando realizó la llamada pero aseguró que dicha información ya fue declarada en el Ministerio Público.

