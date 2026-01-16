¿Por Qué Fue Detenido el Maestro Colombiano Antes de Desaparecer en Nuevo León? Esto Se Sabe

Avanzan las investigaciones en el caso de Leonardo Ariel Escobar Barrios, maestro colombiano de 42 años de edad que desapareció el pasado 2 de enero tras ser detenido por faltas administrativas en el Aeropuerto de Monterrey, puesto a disposición de la Policía de Apodaca y posteriormente liberado.

Entre las declaraciones que dio el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar también habló sobre la detención del docente Leonardo Ariel en el Aeropuerto de Monterrey, que ocurrió el 31 de diciembre de 2025, cuando regresaba de pasar las fiestas decembrinas con su familia en Colombia.

Flores Saldívar señaló que el maestro colombiano estaba haciendo fila para una revisión cuando presuntamente se generó una discusión y fue requerida la presencia de los elementos de la Guardia Nacional, quienes llevaron a cabo la detención y lo pusieron a disposición de la Policía de Apodaca.

Al parecer hubo un mal entendido ahí en las filas que se hacen para pasar migración y se hizo una discusión, y Guardia Nacional determinó ponerlo a disposición de la autoridad de Apodaca

El fiscal general de Nuevo León agregó que el maestro Leonardo cumplió con la sanción administrativa en Apodaca y las autoridades tienen evidencia de su salida; sin embargo, dicha evidencia no ha sido compartida de manera pública. Luego de ser liberado el 2 de enero, el docente habría regresado al Aeropuerto de Monterrey donde fueron localizadas sus pertenencias.

Encuentran pertenencias de maestro colombiano en el Aeropuerto de Monterrey

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó la mañana del viernes 16 de enero que aparentemente entre las pertenencias que dejó el maestro colombiano en el Aeropuerto de Monterrey fue encontrado su celular, dispositivo que útil en las búsquedas de personas desaparecidas por la geolocalización que ayuda a determinar la ubicación física.

Es más, de hecho creo que en las pertenencias que se encontraron el aeropuerto, ahí tenía su celular

