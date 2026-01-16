Marchan en Puebla para Exigir el Regreso con Vida del Maestro Leonardo Ariel Escobar Barrios

Se registra una manifestación pacífica para exigir la localización del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios, alumnos, docentes y el rector de la Ibero Puebla cerraron el paso en ambos sentidos del Boulevard Niño Poblano para ser escuchados por las autoridades.

Este caso ha consternado a la comunidad estudiantil y a la sociedad poblana quienes se preguntan por el paradero del catedrático que desapareció luego de ser detenido en el municipio de Apodaca del estado de Nuevo León.

"Hoy Falta Leonardo": Comunidad Universitaria de la Ibero Puebla Exige Aparición de Profesor Desaparecido

Manifestación en el Boulevard Niño Poblano por desaparición de Leonardo Ariel Escobar

La mañana de este 16 de enero un grupo de personas salieron a la vialidad que se encuentra frente a la Universidad Ibero de la ciudad de Puebla para exigir que se agilice su búsqueda; Entre varias cartulinas con mensajes destaca una que encabeza la manifestación la cual tiene escrito lo siguiente.

"#QuiénDetuvoALeonardo

Además, se escuchan estremecedores gritos con diferentes consignas como “¡Leonardo escucha, la Ibero está en la lucha!”, los estudiantes piden que el catedrático sea localizado con vida y que se han justicia por su caso.

Cabe recordar que el colombiano fue visto por última vez con vida el pasado 2 de enero, horas después de ser liberado tras ser detenido por la Guardia Nacional en el Aeropuerto de Monterrey.

Exigen localización del maestro Leonardo Ariel Escobar Barrios en Puebla

Sus seres queridos piden transparencia a las autoridades pues desconocen exactamente qué pasó después de ser liberado, pues aunque intentó comunicarse con su hermana, no tuvo respuesta y posteriormente ya no se supo de su paradero.

Leonardo Ariel de 42 años de edad es Doctor en Letras y ejercía como catedrático en la Universidad Iberoamericana Puebla, por lo que a pesar de que fue visto por última vez en Nuevo León, desde la capital poblana se exige que las autoridades municipales, estatales y federales realicen operativos de búsqueda para que sea localizado.

Buscan a maestro colombiano Leonardo Escobar Barrios en Nuevo León

Se sabe que el académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla, fue detenido por la Guardia Nacional a su llegada a México, luego de vacacionar por las fiestas decembrinas en su natal Colombia.

Desde el 2 de enero que fue visto por última vez, la Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, pide respuestas debido a inconsistencias en los reportes oficiales. El docente fue presentado ante las autoridades de Apodaca pero no existió registro de su detención.

