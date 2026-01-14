Desaparece Catedrático Colombiano Cuando Regresaba de Vacaciones con Destino a Puebla, México

Han transcurrido más de 10 días de la desaparición del académico de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios, de 42 años de edad.

Se sabe que viajó a Colombia a pasar las fiestas decembrinas con la familia, al regreso presuntamente fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey por un altercado después de pasar el filtro del Instituto Nacional de Migración; sin embargo no existen registros en el Sistema Nacional de Detenciones. Esto mencionó el Rector de la Ibero, Alejandro Guevara Sanginés.

Llegando a Monterrey pasa el filtro de migración y a partir de ahí no sabemos qué sucedió realmente solo tenemos reporte de Seguridad Pública de Apodaca que hubo un altercado y que la Guardia Nacional lo llevó a la comisaría.

A partir de ahí surgieron inconsistencias, de acuerdo al Rector de la Universidad fue desmentida la versión de un altercado por cuestiones migratorias.

Universidad de la IBERO Puebla pide agilizar búsqueda de docente desaparecido en Monterrey

Ariel Escobar Barrio es Doctor en Letras, fue contratado en mayo de 2025 por el área de Publicaciones y se encargaba de la parte editorial de la Revista y Libros de la Institución.

A través de un comunicado, la comunidad universitaria solicita a las autoridades de los tres niveles de Gobierno reforzar las acciones de búsqueda para dar con el paradero del profesor, esto agregó el Rector Alejandro Guevara.

Los registros para que nos den indicios de qué sucedió con él finalmente y lo más importante es poderlo recuperar con vida.

Leonardo Ariel Escobar Barrios continúa desaparecido desde el 2 de enero de 2026

El Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez informó que continúan las investigaciones para localizar al docente de una universidad privada ubicada en Puebla y que fue reportado como desaparecido desde el 2 de enero del 2026.

Los familiares perdieron contacto con el profesor en el estado de Nuevo León cuando regresaba de su natal Colombia, el catedrático lleva el nombre de Leonardo Ariel Escobar, esto mencionó Francisco Sánchez, Secretario de Seguridad Pública.

Tuvimos el reporte de un docente desaparecido de la universidad americana, y quien fue la última autoridad, contacto contacto con los familiares. Estamos todavía en el en el desarrollo de la investigación. Información que nos permita poder puntualizar sobre esta persona se las haremos de su conocimiento.

Las investigaciones siguen en curso y la ficha de búsqueda ya fue activada por las autoridades, en donde mencionan que las señas particulares de Leonardo Ariel Escobar Barrios son las siguientes: mide 1.75 metros de altura tiene cicatriz en la parte superior del glúteo derecho, un lunar en la mejilla derecha y una pequeña verruga en la nariz.

