Un Joven con Síndrome de Asperger Fue Reportado como Desaparecido en Puebla

Durante el fin de semana en Puebla, un joven con síndrome de Asperger fue reportado a las autoridades como desaparecido. Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) implementó las acciones para localizarlo.

Gracias al operativo Unidos por Ti, corporaciones de la Policía Estatal realizaron la intervención oportuna en el Centro Histórico de Puebla para localizar y resguardar a un adolescente reportado como extraviado.

Localizan sano y salvo a joven desaparecido con síndrome de Asperger en Puebla

Posterior a su localización exitosa, personal de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con Policía Turística, Heroico Cuerpo de Bomberos, Policía de Caminos y la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres, identificó que el menor presenta síndrome de Asperger, por lo que se activaron protocolos de atención especializada y acompañamiento con enfoque humano.

Después del trabajo coordinado de las autoridades, el adolescente fue entregado de manera segura a su tutora legal.

¿Qué es el síndrome de Asperger?

El síndrome de Asperger es una condición neurológica que forma parte de los trastornos del autismo. En las clasificaciones médicas modernas ya no se usa como diagnóstico separado, sino que se integra dentro del espectro autista, pero muchas personas aún se identifican con el término de Asperger.

Una persona con esta condición suele presentar dificultades para la comunicación social, es decir, no identifica sociales como el lenguaje corporal, tono de voz o expresiones faciales.

Suelen tener intereses intensos y específicos, así como comportamientos repetitivos. Tienen la necesidad de seguir rutinas muy específicas. Además, son muy sensibles a la luz, el sonido, las texturas o estímulos del entorno en general.

