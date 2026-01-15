Estudiantes y Amigos de Leonardo Escobar Exigen que el Maestro Colombiano Aparezca con Vida

La comunidad universitaria de la Ibero Puebla se pronunciaron mediante un video para exigir la reaparición con vida del Doctor en Letras y catedrático de origen colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, luego de su desaparición en Apodaca, Nuevo León.

Hoy falta Leonardo (...) Exigimos a las autoridades su presentación con vida

Recordaron que en México hay más de 100 mil personas desaparecidas y que todas las vidas cuentan y valen por igual para una familia desesperada. Invitaron a la movilización solidaria organizada por la Universidad Iberoamericana para pedir que regrese sano y salvo a Puebla.

¿Dónde está Leonardo? El maestro de la Ibero Puebla desapareció luego de una detención en Monterrey

La Fiscalía General de Nuevo León realiza la búsqueda del maestro de nacionalidad colombiana, que fue reportado como desaparecido en el municipio de Apodaca. La ficha de este reporte fue publicada por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) el pasado 2 de enero.

Caso Leonardo Escobar: Maestro Colombiano Desaparecido luego de Ser Detenido en Monterrey

El catedrático identificado como Leonardo Ariel Escobar Barrios de 42 años de edad, había llegado a la ciudad de Monterrey tras realizar una escala en un viaje que tenía como destino la Ciudad de México, y posteriormente a Puebla, donde sus estudiantes lo esperan.

Juntos exigimos la verdad

El hombre llegó al país para impartir clases en la universidad privada cuyo plantel se ubica en la capital poblana. Luego de perder contacto con el docente, se alertó a las autoridades de su desaparición.

La maleta de Leonardo Ariel Escobar Barrios es el único rastro de su paradero en Monterrey

El maestro colombiano había sido detenido por elementos de la Guardia Nacional (GN) días antes de su desaparición, por faltas administrativas en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y desapareció horas después de haber sido liberado.

De acuerdo con el reporte de la autoridad, se le vio con un cambio de ropa, y el único rastro de su paradero es la maleta con sus pertenencias, que fue reportada como objeto perdido en el aeropuerto.

