Convocan a Marcha en Puebla por la Localización con Vida del Maestro Desaparecido en Monterrey

La Universidad Iberoamericana de Puebla convocó este miércoles a una movilización para la pronta localización del catedrático Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien fue visto por última vez el 2 de enero de 2026 en Nuevo León.

Ya pasaron más de 10 días desde la desaparición del académico de la universidad privada con campus en Puebla, Leonardo Ariel Escobar Barrios de 42 años de edad. Desde esa fecha surgieron inconsistencias, así lo aseguró para NMás Puebla el rector de la Ibero Puebla, Alejandro Guevara Sanginés.

Llegando a Monterrey pasa el filtro de migración y a partir de ahí no sabemos qué sucedió. Realmente solo tenemos reporte de Seguridad Pública de Apodaca, que hubo un altercado y que la Guardia Nacional lo llevó a la comisaría.

Convocan a marcha por la aparición con vida de Leonardo Ariel Escobar Barrios, maestro de la Ibero Puebla

A través de un comunicado la institución invitó a unirse en solidaridad para exigir la pronta localización del catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, quien se encuentra desaparecido a inicios del año en Apodaca, Nuevo León.

La movilización se llevará a cabo el viernes 16 de enero a las 9:30 horas. comenzando en el Ágora del plantel educativo, donde se reunirá todo el material informativo y de exigencia.

La Ibero Puebla pide a su comunidad llevar el material necesario para elaborar sus pancartas, mensajes de exigencia, consignas o distintivos para el desarrollo de la movilización.

El objetivo de la marcha será la exigencia colectiva frente a la difícil situación del docente extranjero, que demanda verdad y justicia. La convocatoria de la institución no especifica ruta ni destino del contingente que se reunirá para pedir por el maestro no localizado.

¿Quién es el maestro Leonardo Ariel Escobar Barrios desaparecido en Monterrey?

Leonardo Ariel Escobar Barrios, es Doctor en Letras, y fue contratado en mayo de 2025 por el Área de Publicaciones y se encargaba de la parte editorial de la revista y libros de la institución.

Desaparece Docente Leonardo Ariel Escobar Barrios Ibero Puebla

Se sabe que viajó a Colombia a pasar las fiestas decembrinas con la familia, al regreso presuntamente fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey por un altercado después de pasar el filtro del Instituto Nacional de Migración (INM), pero no existen registros en el Sistema Nacional de Detenciones.

