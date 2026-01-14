Localizan Tres Cuerpos en una Fosa Clandestina de Tlaxcala; Uno Era Presunto Líder Criminal

La mañana de este miércoles 14 de enero de 2026 fue localizada una fosa clandestina con tres cuerpos en terrenos de labor del municipio de Panotla, en límites con Texoloc en el estado de Tlaxcala.

Una llamada anónima al 911, movilizó a elementos estatales, federales y municipales en inmediaciones de las comunidades Techachalco y Tezoquipan en el paraje conocido como “El Arenal”.

Noticia relacionada: Identifican Tres de Seis Cuerpos Localizados Sin Vida en Puebla: Tenían Ficha de Búsqueda Activa

Localizan cuerpos de integrantes de grupo delictivo en fosa clandestina de “El Arenal” en Panotla, Tlaxcala

De acuerdo con las primeras versiones, un campesino detectó un fuerte olor fétido y, al revisar una construcción abandonada, observó restos humanos que sobresalían de la tierra cubiertos con cal.

El personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Tlaxcala confirmó la localización de tres cuerpos.

Entre las víctimas fueron identificados Rolando Humberto “N”, de 31 años, alias “El Pescado”, presunto líder del grupo delictivo “Los Pescados”, señalado por operar principalmente en el municipio de Apizaco.

También confirmaron la identidad de Manuel Uberto “N”, apodado “El Pescadito”, quien presuntamente era escolta personal. La tercera víctima permanece hasta el momento sin identificar.

Presuntos criminales fueron reportados como desaparecidos en Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala

Cabe resaltar que Rolando Humberto “N” y Manuel Uberto “N” fueron levantados por un comando armado el pasado 5 de enero en el municipio de Tetla de la Solidaridad.

Ambos contaban con fichas de búsqueda vigentes ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y No Localizadas publicadas en sus redes sociales el pasado 9 de enero.

Trascendió que autoridades federales habrían detenido a seis personas originarias del estado de Nayarit, presuntamente relacionadas con la ejecución y desaparición de las víctimas.

Los peritos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) realizaron el levantamiento de los cuerpos. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil de los hechos y confirmar la identidad de la tercera persona localizada en el sitio.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ