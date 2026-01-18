Joven Muere al Chocar con Torre de CFE en Av. Ruiz Cortines en Monterrey

Un joven de 22 años de edad murió luego de chocar contra una torre de Comisión Federal de Electricidad (CFE), la mañana de este domingo 18 de enero, en el cruce de la avenida Ruiz Cortines con la avenida Luis Mora, en el Fraccionamiento Industrial perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de la autoridades, el joven que perdió la vida conducía el vehículo color naranja e iba acompañado de otra persona que resultó lesionada. Tras registrarse el choque, arribaron hasta el sitio elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron la muerte del conductor y trasladaron al copiloto herido a un hospital cercano para su atención médica de urgencia.

Al lugar del accidente, en la avenida Ruiz Cortines, también llegaron oficiales de la Policía de Monterrey para acordonar el área e iniciar con las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente en el que murió un joven de 22 años de edad y otra persona resultó herida.

Cierran temporalmente Av. Ruiz Cortines por accidente vehicular

Elementos de Movilidad y la Policía de Monterrey realizaron el cierre de la circulación en la incorporación de la avenida Ruiz Cortines hasta la avenida Luis Mora, en espera de los peritos y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la toma de evidencias y el traslado del cuerpo.

La vialidad fue reabierta hasta que las autoridades lograron el retiro de la unidad involucrada. De acuerdo con los primeros informes, los jóvenes habrían perdido el control del vehículo color naranja, lo que presuntamente provocó que se estrellaran contra la torre de CFE en la ciudad de Monterrey.

Con información de Alexis Lozano | N+

