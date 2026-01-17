Detienen a Mujer por Presunta Violencia Familiar en Escobedo; Menor Queda Bajo Resguardo

Autoridades municipales del municipio de Escobedo realizaron la detención de una mujer por un presunto caso de violencia familiar, registrado en la colonia Praderas de San Francisco. La intervención policial generó una importante movilización en el sector, luego de que se recibieran diversos reportes relacionados con una posible agresión contra un menor de edad.

De acuerdo con la información disponible, el presunto caso de violencia familiar habría sido cometido en contra de un niño de apenas un año de edad, lo que encendió la alerta entre vecinos de la zona.

Video: Detienen a Mujer por Presunta Violencia Familiar en Colonia Praderas de San Francisco en Escobedo

El reporte inicial fue realizado tanto por vecinos del sector como a través de múltiples publicaciones en redes sociales. Estas alertas permitieron que las autoridades tuvieran conocimiento de la situación y se trasladaran hasta el domicilio donde presuntamente ocurrían los hechos.

Según lo señalado, no sería la primera ocasión en que se presentaba una situación similar relacionada con este menor, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes del área y motivó la pronta intervención de las corporaciones municipales.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y llevaron a cabo la detención de la mujer en su propio domicilio, tal como se pudo observar durante el operativo realizado. La mujer fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes, donde deberá rendir cuentas mientras continúan las investigaciones para determinar si se cometió o no el delito de violencia familiar. La detención se realizó sin que se reportaran incidentes adicionales durante el operativo.

Menor bajo resguardo del DIF municipal

Tras la intervención de las autoridades, el menor fue resguardado y trasladado a las instalaciones del DIF municipal del municipio de Escobedo. En este lugar se le brindan las atenciones necesarias mientras se desarrolla el proceso de investigación correspondiente.

Las autoridades indicaron que se dará seguimiento al caso, ya que se trata de un asunto que involucra a un menor de edad, por lo que se mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

