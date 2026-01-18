Camión Choca con Mercado y Deja Dos Heridos en Av. Félix U. Gómez en Monterrey

Alrededor de las 15:25 horas de este domingo 18 de enero, un camión urbano de la ruta 405 chocó contra locales del mercado “Francisco Villa”, cuando circulaba sobre las avenidas Félix U. Gómez y Libertad, en la colonia Moderna, en Monterrey.

El accidente dejó como saldo dos personas lesionadas, un hombre de 37 años y una mujer de 63 años de edad, madre e hijo, quienes se encontraban al interior del local número 2 del mercado. Cuerpos de emergencia se movilizaron hasta la Av. Félix U. Gómez tras recibir el reporte del siniestro.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, así como paramédicos de la Cruz Roja y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios a las dos víctimas, quienes fueron trasladadas al Hospital Metropolitano y al Hospital de Zona No. 21 del IMSS para su atención médica.

Chofer de camión se da a la fuga tras chocar con mercado en Monterrey

Autoridades informaron que el chofer del camión urbano de la ruta 405 se dio a la fuga luego de chocar con el mercado “Francisco Villa” y dejar daños en tres locales, así como dos personas lesionadas.

El camión quedó suspendido con la marquesina del mercado, por lo que, fue necesario el uso de una grúa para retirar su unidad, lo que generó afectaciones en la vialidad de las avenidas Félix U. Gómez y Libertad, misma que se restableció luego de que los cuerpos de emergencia eliminaran los riesgos.

Hasta el momento, se desconoce la causa del accidente y las autoridades, tanto municipales como estatales, continúan en la búsqueda del chofer del camión involucrado en el choque, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial.

