Choque y Doble Volcadura Deja Cuatro Lesionados en Avenida Aztlán en Monterrey

La madrugada de este lunes 19 de enero, cuatro personas resultaron lesionadas en el choque y doble volcadura de dos vehículos que se registró en la avenida Aztlán y la calle Lombardino, en la colonia San Bernabé, ubicada al norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Camión Choca con Mercado y Deja Dos Heridos en Av. Félix U. Gómez en Monterrey

Presuntamente el conductor de la camioneta, quien es señalado como el supuesto responsable del accidente, iba en estado inconveniente sobre la avenida Aztlán hacia el oriente y al tomar una curva a exceso de velocidad, perdió el control y salió volando hacia los carriles contrarios.

Es en los carriles contrarios donde impacta a la otra camioneta, que intentó esquivar, y ambos vehículos terminan volcados. El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el sitio donde las cuatro personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja, entre ellos el presunto responsable de choque.

Video: Deja 4 Lesionados Choque y Volcadura en Monterrey

Camión choca con mercado y deja dos heridos en Monterrey

La tarde del domingo 18 de enero se registró un aparatoso accidente en el cruce de las avenidas Félix U. Gómez y Libertad, en la colonia Moderna, en Monterrey. El conductor de un camión urbano ruta 405 chocó contra locales del mercado “Francisco Villa”, donde dejó dos personas lesionadas y daños materiales, para luego darse a la fuga.

Las dos víctimas, una mujer de 63 años y un hombre de 37 años de edad, madre e hijo, se encontraban al interior del local número 2 del mercado cuando ocurrió el accidente. Ambos fueron trasladados por los cuerpos de emergencia al Hospital Metropolitano y al Hospital de Zona No. 21 del IMSS para su atención médica.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH