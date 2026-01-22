Catean Vivienda Tras Doble Homicidio en García, Nuevo León

Autoridades ministeriales de Nuevo León continúan con las investigaciones por el doble homicidio ocurrido durante los primeros minutos del miércoles 21 de enero en el municipio de García, hecho que ha colocado a esta localidad como una de las más violentas del estado en el arranque del año.

De manera extraoficial, las víctimas fueron identificadas como Carlos Rodríguez, de entre 40 y 45 años, y María de la Luz Contreras, de 43 años. El domicilio donde ocurrieron los hechos, en la colonia Villa Azul, fue nuevamente intervenido por peritos y agentes ministeriales durante la mañana de este jueves.

El inmueble permanece bajo resguardo policial desde hace varios días, luego de ser asegurado con una orden judicial. En el lugar, peritos localizaron múltiples casquillos percutidos, impactos de bala en las paredes y una considerable cantidad de sangre esparcida en el área del porche. También fueron encontradas varias prendas que presuntamente fueron utilizadas por los vecinos al intentar auxiliar a las víctimas, quienes lamentablemente perdieron la vida en el sitio.

Video: Catean Casa Donde Asesinan a Dos Personas en García NL

Noticia relacionada: Preocupa a Vecinos Aumento de Inseguridad en García

Investigan doble asesinato en García

Las autoridades ingresaron al domicilio en busca de indicios que permitan esclarecer el móvil del crimen, el cual hasta el momento sigue sin definirse. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, incluyendo posibles conflictos personales, actividades relacionadas con el narcomenudeo o incluso un móvil pasional.

Cabe destacar que la muerte de María de la Luz Contreras será investigada bajo el protocolo de perspectiva de género, por lo que personal del grupo especializado en feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al lugar de los hechos. Además, se analizan cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar a los presuntos responsables.

Mientras las carpetas de investigación continúan acumulándose, la violencia en García sigue generando preocupación entre la ciudadanía, que exige no solo acciones de reacción, sino estrategias de prevención y mayor presencia de autoridades municipales y estatales ante la creciente ola delictiva.

Historias recomendadas: