Hombre Sufre Ataque a Balazos en la Colonia Valle de Lincoln en García, Nuevo León

La noche de este miércoles 21 de enero se registró un ataque a balazos contra un hombre quien resultó lesionado en la colonia Valle de Lincoln en el municipio de García, Nuevo León. Debido a las detonaciones, se generó una intensa movilización de elementos de seguridad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Corinto, dentro del sector Minas, donde vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que de inmediato alertó a las autoridades. Tras el llamado de auxilio, elementos de la Policía de García arribaron al sitio para asegurar la zona y comenzar con las investigaciones correspondientes.

En este punto un hombre resultó gravemente herido luego de ser atacado por sujetos encapuchados que viajaban a bordo de una motocicleta. Testigos señalaron que los agresores se acercaron a la víctima para dispararle en varias ocasiones y posteriormente huir del sitio a toda velocidad.

Paramédicos acudieron al lugar minutos después del ataque y localizaron al lesionado con diversas heridas de bala. Tras brindarle los primeros auxilios, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Preocupa seguridad a vecinos de García tras balacera

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. La zona permaneció resguardada durante varios minutos mientras se recababan evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.

Habitantes de este sector señalaron que no es la primera vez que se registran hechos violentos en esta zona, ya que en semanas recientes se han reportado situaciones similares, lo que ha incrementado la preocupación por la inseguridad en la colonia Valle de Lincoln.

