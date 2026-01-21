Asesinan a Mujer Dentro de Hotel en Anáhuac, NL; Investigan Presunto Feminicidio

La tarde de este miércoles 21 de enero se reportó la muerte de una mujer al interior de un cuarto de un hotel ubicado sobre la carretera a Colombia en el municipio de Anáhuac, Nuevo León. Este hecho se trataría del segundo caso tipificado como feminicidio en el estado durante este 2026.

Los trabajadores de este hotel, ubicado en el kilómetro 190, señalaron que una pareja llegó a este punto para solicitar una habitación. Luego de brindarles el servicio, los sujetos entraron a un cuarto y minutos después los empleados mencionaron que escucharon una pelea entre la mujer y el hombre. Unos minutos más tarde, el presunto responsable había abandonado este sitio.

Tras la preocupación, los empleados acudieron al cuarto donde se estaba hospedando la pareja y al ingresar a este cuarto se percataron que al interior se encontraba una mujer sin vida, por lo que llamaron de inmediato a los cuerpos de emergencia para reportar este hecho. Al sitio se espera que arriben unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

Suman dos feminicidios durante el mes de enero en Nuevo León

Hasta el momento, la víctima solo ha sido identificada como Luisa, de 42 años de edad. Se espera que en las próximas horas los elementos de investigación pidan acceso a las cámaras de seguridad de este hotel para tratar de identificar al presunto responsable y poder identificarlo para proceder con su detención.

Este se convertiría en el segundo asesinato tipificado como feminicidio durante el inicio del 2026 en el estado de Nuevo León. El primer caso se registró en el municipio de Sabinas Hidalgo, donde fue localizada una mujer sin vida al interior de un domicilio. Elementos de investigación ya se encuentran trabajando en ambos casos.

