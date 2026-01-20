Joven Muere Electrocutado Mientras Instalaba un Clima en una Casa en Apodaca, Nuevo León

La tarde de este martes 20 de enero se reportó la muerte de un técnico luego de recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba instalando un aire acondicionado en la parte alta de una casa en la colonia Valle de las Palmas en Apodaca, Nuevo León.

El hecho se registró cuando un joven, de 18 años de edad, se encontraba realizando algunas maniobras para instalar un clima en un segundo piso de una casa. Al momento de comenzar con su trabajo, el sujeto habría tocado por accidente algunos cables de electricidad de un poste cercano, lo que le provocó una descarga eléctrica.

Luego de percatarse de lo ocurrido, los habitantes de esta propiedad pidieron el apoyo de las autoridades para intentar de poner a salvo al joven trabajador. A la llegada de rescatistas de Protección Civil de Apodaca se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que de inmediato se dio aviso a los agentes de investigación.

Video: Muere Hombre Electrocutado Instalando un Clima en Apodaca

Investigan muerte de técnico tras recibir descarga eléctrica

Hasta este punto también llegó una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para quitar las cuchillas del poste que sostenía los cables que accidentalmente tocó el afectado y de esta forma evitar más accidentes. Los empleados de este servicio comentaron que este cableado conduce una tensión de 13 mil voltios, razón por la cual el joven perdió la vida de inmediato.

Rescatistas también comentaron que el cableado se encontraba muy bajo y a menos de cuatro metros de distancia de donde se encontraba el técnico instalando el aire acondicionado, por lo que comenzarán con las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades correspondientes.

Con información de Adriana Garcino | N+

DAGM