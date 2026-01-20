Buscan a Joven Desaparecida en Juárez, Nuevo León; Sospechan de Hombre que Conoció en Redes

La señora Juanita Castillo y su esposo Javier Jiménez buscan desesperadamente a su hija Luna Astrid Jiménez Castillo de 18 años de edad, quien desapareció el sábado 17 de enero de este 2026. Sus padres narraron que se encuentran con miedo, angustia e incertidumbre al no saber de su paradero desde hace tres días.

De acuerdo con el testimonio de los padres, Luna Astrid conoció a un hombre por redes sociales antes de desaparecer; ellos piensan que tal vez esa persona podría contar con información de su hija o esté relacionada con su desaparición.

La señora Juanita detalló que su hija, la joven de 18 años de edad, fue vista por última vez en un mercado denominado "Cometa", en la colonia Cometas del municipio de Juárez, Nuevo León. Luna Astrid vestía un pantalón de mezclilla azul con manchas, un suéter gris y tenis color negro.

Padres de Luna Astrid piden ayuda para encontrarla

Los padres de Luna Astrid esperan que las autoridades municipales y estatales logren dar con el paradero de su hija. Además, pidieron ayuda a la comunidad en general para localizarla. En caso de tener información de la joven, los ciudadanos pueden llamar al teléfono 8140148969; cualquier dato podría ayudar a encontrarla.

Yo solo quiero saber que estás viva y estás bien, háblanos por favor. Ayúdenos alcalde a seguir buscando a mi hija, que se chequen las cámaras, que hay por aquí, que se haga algo

Son las palabras del señor Javier Jiménez, quien tiene la esperanza de que este mensaje llegue a su hija. Tanto él como su esposa Juanita Castillo exigen a las autoridades que se movilicen en la búsqueda de su hija Luna Astrid para localizarla sana y salva. Toda la familia está muy preocupada por ella.

Tus hermanita te extrañan, ellas no quieren ni comer. Las niñas lloran por ti, a mi se me quiebra el corazón

