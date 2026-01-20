Buscaban a Padre, Se Llevan a Hijo y lo Matan en Guadalupe, Nuevo León

Un menor de edad fue ejecutado de un disparo en la cabeza luego de que hombres encapuchados y armados ingresaran a un domicilio señalado como presunto punto de venta de droga, en la colonia Niños Héroes, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores, quienes portaban armas de fuego y cubrían su rostro, ingresaron de manera violenta al domicilio ubicado en este sector del municipio.

Los hombres armados presuntamente buscaban al padre del menor dentro del domicilio. Al no encontrar a la persona que buscaban, decidieron privar de la libertad al joven que se encontraba en el lugar, sacándolo por la fuerza del domicilio. El menor fue llevado hasta el cruce de las calles Nicolás Bravo y Fernando Montes de Oca, en la misma colonia Niños Héroes. En ese punto, los agresores le dispararon directamente en la cabeza, provocándole la muerte. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar.

Vecinos del sector reportaron a las autoridades detonaciones de arma de fuego y la presencia de una persona gravemente herida en la vía pública. Elementos de Protección Civil de Guadalupe y paramédicos de diversas corporaciones acudieron al sitio para atender a la persona reportada con lesiones por arma de fuego. Sin embargo, al revisar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar el área. La escena quedó bajo resguardo para permitir el trabajo de las autoridades correspondientes.

Identifican a la víctima

La víctima fue identificada como Justin Omar, de 17 años de edad. El menor presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en la cabeza. Agentes ministeriales y policías municipales arribaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Personal especializado comenzó con la recolección de evidencias, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas. El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer este homicidio ocurrido en calles del municipio de Guadalupe.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR