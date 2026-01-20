Rescatan a Abuelos de Incendio en Escobedo, Nuevo León; Fuego Consume Planta Baja

Cuerpos de emergencia se movilizaron durante la madrugada de este martes 20 de enero por el incendio de una casa habitada por un par de abuelitos en la colonia Portal de San Francisco, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Elementos de Bomberos de Nuevo León, así como voluntarios de la Asociación Mexicana de Rescate, arribaron a la vivienda en llamas, ubicada en las calles Bruselas y la avenida Portal de San Francisco. Al llegar, el fuego estaba consumiendo la parte baja del hogar de los abuelitos.

Los rescatistas actuaron de manera rápida para sacar a los dos abuelitos del incendio; posteriormente fueron valorados y los cuerpos de emergencia determinaron que no resultaron lesionados. Luego de varios minutos de esfuerzos lograron sofocar las llamas que consumieron en su totalidad los muebles y la planta baja de la casa.

El pasado 14 de enero, una familia fue rescatada por elementos de la Policía de Guadalupe en el incendio de una casa ubicada sobre la calle Circunvalación en su cruce con Magdaleno Herrera, en la colonia Nuevo San Rafael Fomerrey 7.

Entre los integrantes de la familia estaban dos adultos mayores, identificados como Everardo Guzmán Campos de 80 años y Leonor Aguilón Mata de 79 años de edad, quienes no presentaron lesiones de consideración; así como, Juan José Guzmán Aguilón de 54 años y la joven Joselyn Vanessa Guzmán Guerrero de 18 años de edad, quienes también lograron salir a salvo.

El incendio consumió varios muebles, una televisión, parte de la cocina, dos cuartos y dejó afectaciones en el cableado y el techo de la casa, de acuerdo con Protección Civil de Nuevo León.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH