Incendio en Comercio de Guadalupe, Nuevo León; Se Registraron 4 Personas Lesionadas

La tarde de este lunes 19 de enero de 2026 se registró un incendio en un comercio ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de auxilio y emergencia de distintos municipios del área metropolitana.

El incendio ocurrió en un comercio localizado sobre la avenida Israel Cavazos, cruce con Benito Juárez, en la colonia Cerro Azul, dentro del municipio de Guadalupe, Nuevo León. La zona es considerada de actividad comercial, lo que provocó la rápida atención de los servicios de emergencia para evitar mayores riesgos

Al lugar acudió Protección Civil Nuevo León, la cual confirmó que el incendio se desarrollaba en el área de frutas y verduras del comercio “Roes Hermanos”. A su arribo, ya se encontraban trabajando elementos de Bomberos de Guadalupe, quienes informaron que el fuego afectó un total de siete locales comerciales. Durante el incendio se reportó la quema de plástico, tarimeras y cartón, materiales que contribuyeron a la propagación del fuego

Personas lesionadas en el Incendio en el municipio de Guadalupe

El incendio se dio aparentemente un corto circuito en el local. Las autoridades informaron que cuatro personas resultaron lesionadas en el lugar, por lo que fueron auxiliados por los cuerpos de emergencia. Al momento del último reporte, el incendio se encontraba controlado, continuando los trabajos de enfriamiento y supervisión en la zona afectada.

En las labores de atención y control del siniestro participaron de manera coordinada Bomberos de Guadalupe,Protección Civil de Guadalupe, Protección Civil de Juárez y Protección Civil de Nuevo León, quienes permanecieron en el lugar para garantizar la seguridad del área.

Información en desarrollo....

