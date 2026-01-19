Se Registra Incendio Dentro de Corralón en El Carmen, Nuevo León

La tarde de este lunes 19 de enero se registró una intensa movilización por parte de rescatistas luego de que reportara un incendio dentro un corralón de autos ubicado sobre la carretera a Monclova en el municipio de El Carmen, Nuevo León.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, quienes de inmediato comenzaron con los trabajos correspondientes para sofocar las llamas dentro de este corralón. El incendio alertó a vecinos cercanos debido a que las columnas de humo podían ser vistas desde metros atrás.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que este incendio comenzó, por lo que serán autoridades quienes deslinden las responsabilidades correspondientes. Se espera que rescatistas realicen una inspección en el sitio para saber si este sitio cuenta con los protocolos necesarios para este tipo de emergencias.

Frutería dentro de centro comercial sufre incendio en Guadalupe

Otro incendio se registró dentro de una frutería ubicada al interior de un centro comercial. El hecho se registró sobre la avenida Benito Juárez en la colonia Cerro Azul en Guadalupe, Nuevo León. A este sitio llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos municipales y estatales, quienes comenzaron con los trabajos de sofocación.

En este establecimiento se resguardaban tarimas, cartón y plástico provocando que las llamas se extendieran rápidamente por este negocio. Según rescatistas, en esta plaza comercial se evacuaron a mil 300 personas, mientras que se reportó que otras cuatro resultaron lesionadas. Hasta el momento se desconoce la razón por la que este siniestro comenzó, pero no descartan que fue por un corto circuito.

Con información de Carlos Campos | N+

