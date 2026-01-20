CEDH de Nuevo León Investiga Caso de Maestro Leonardo Escobar tras Detectar Irregularidades

Lo que inició como una alerta de búsqueda para localizar al maestro colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, reportado como desaparecido el pasado 2 de enero en Apodaca, terminó en su localización en un centro de tratamiento de adicciones en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El docente universitario de la Ibero Puebla habría tenido contacto previo con la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Policía de Apodaca antes de que se perdiera su rastro. Ante las irregularidades del caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) inició una investigación de oficio para determinar si existió una cadena de omisiones o violaciones a sus garantías individuales.

Vamos a determinar también qué le ocurrió, porque aquí tenemos una colaboración con la Fiscalía General de Justicia del estado, para determinar qué le pasó, dónde se encontraba y de ahí determinar la competencia, ya sea local o bien remitir el expediente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos

La CEDH de Nuevo León señala a los centros de rehabilitación por no seguir protocolos

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Olga Susana Méndez Arellano, agregó que el ingreso a los centros de tratamiento de adicciones, como en el que fue encontrado el maestro Leonardo Escobar, no otorga permiso para el maltrato y recordó que existen protocolos estrictos que deben cumplirse, especialmente cuando la persona no puede dar su consentimiento por su estado de salud.

Los centros del tratamiento de adicciones están obligados a garantizar la salud y la integridad física de las personas. (...) Los centros tienen que dar aviso a la Fiscalía de las personas que se encuentran al interior para evitar, en este caso del maestro, que no se supiera donde se encontraba

El caso del maestro colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios pone bajo la lupa a los centros de rehabilitación o anexos. Según la CEDH de Nuevo León, de 2024 a la fecha se han acumulado 25 quejas contra estos sitios, algunas por fallecimientos o negligencia médica.

La CEDHNL trabaja con la Secretaría de Salud para transparentar un registro público de centros certificados, buscando evitar que más personas "desaparezcan" dentro de instituciones que deberían brindar cuidado y no aislamiento.

