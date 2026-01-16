Anexo Localizó a Maestro Colombiano Días Después de su Desaparición en Nuevo León

El personal de un centro de atención a adicciones informó a la Fiscalía de Nuevo León, sobre la localización del maestro de nacionalidad colombiana, que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero en el estado.

De acuerdo con el reporte, el docente fue encontrado deambulando sobre una vialidad ubicada entre los municipios de Pesquería y Apodaca. Tras su localización, fue auxiliado por personal del centro, quienes procedieron a su resguardo.

Posteriormente, el maestro fue trasladado a un anexo ubicado en el municipio de Juárez, Nuevo León, donde permaneció bajo atención especializada. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

Información en desarrollo...