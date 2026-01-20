Alicia Villarreal y su Pareja Actual Acuden a Fiscalía de Nuevo León para Denunciar Difamaciones

Alicia Villareal fue vista nuevamente en las instalaciones de la Fiscalía de Nuevo León en compañía de su actual pareja, Cibad Hernández y de su abogado Gerardo Rincón. En esta ocasión, el defensor de la cantante mencionó que acudieron para realizar una demanda por difamaciones.

Noticia relacionada: Alicia Villarreal Ratifica Denuncia Contra Francisco "N" por Presuntas Difamaciones

Fue durante la tarde de este martes 20 de enero cuando la cantante regiomontana llegó a bordo de una camioneta hasta las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las Mujeres en Nuevo León. A su llegada, Alicia Villareal no quiso dar ninguna declaración para la prensa.

Minutos después, el abogado Gerardo Rincón mencionó a los medios que esta visita se realizaba debido a que Cibad Hernández, pareja de la cantante, había presentado una denuncia luego de ser difamado vía redes sociales. Gerardo Rincón mencionó que su cliente había sido acusado de una infidelidad y de ser defraudador, por lo que decidieron proceder legalmente contra los implicados.

Video: Acude Alicia Villarreal a Fiscalía de Feminicidios en NL

¿Por qué Alicia Villareal fue a la Fiscalía en Nuevo León?

En este sitio también fue visto Cibad Hernández, quien permaneció a bordo de una camioneta mientras se realizaban los trámites correspondientes dentro de la Fiscalía. El abogado mencionó que venían del Palacio de Justicia, donde ocurrió una falla en el sistema, por lo que tuvieron que acudir hasta este punto para terminar el proceso de la denuncia.

El abogo mencionó que la presencia de Alicia Villareal se debía a que la cantante acudió a la Fiscalía para dar seguimiento a uno de los procesos legales que tiene en el estado de Nuevo León, pero no se mencionó si se trataba de caso de Cruz “N” o de Francisco “N”.

Historias recomendadas:

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

DAGM