Familia se Intoxica tras Confundir Sazonador con Veneno para Ratas en San Pedro, Nuevo León

Una familia resultó intoxicada luego de comer un caldo de pollo el cual, por confusión, fue preparado con veneno para ratas. El hecho se reportó este martes 20 de enero en un domicilio ubicado en la colonia San Pedro 400 en el municipio del mismo nombre en Nuevo León.

Este hecho ocurrió luego de que una familia se encontraba preparando un caldo de pollo y, al momento de agregar un sazonador, por error terminaron colocando veneno para ratas. Horas después, los habitantes de esta casa consumieron este alimento, excepto una adulta mayor, quien solo probó una cucharada.

Fue durante la madrugada, mientras la familia descansaba, que comenzaron a sentir molestias en el estómago, por lo que uno de los habitantes comenzó a ver los ingredientes con los que prepararon el caldo. En ese momento se percataron que habían consumido veneno para ratas, por lo que llamaron de inmediato a elementos de rescate para solicitar su apoyo.

Autoridades piden mantener sustancias peligrosas lejos de la cocina tras intoxicación de familia

Al sitio llegaron elementos de rescate del municipio para brindarle la atención médica a los integrantes de esta familia. Luego de confirmar que se habían intoxicado por consumir veneno, trasladaron a tres menores y tres adultos hasta el Hospital Universitario para ser atendidos de emergencia. La adulta mayor solo presentó síntomas menores, por lo que solo recibió ayuda en el hogar.

Hasta el momento se desconoce cual es el estado de salud de los afectados, por lo que se espera se revelen más detalles en los próximos días. Elementos de rescate pidieron a los ciudadanos mantener en un lugar aislado este tipo de productos que puede ser tóxicos para las personas y a la vez leer las etiquetas de los ingredientes antes de utilizarlos.

Con información de Pedro Caballero | N+

DAGM