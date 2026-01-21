Asesinan a Balazos a Pareja Dentro de su Casa en García, Nuevo León

Una pareja fue asesinada a balazos dentro de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Valle de Lisboa y Versalles, en la colonia Villa Azul, perteneciente al municipio de García, Nuevo León. El reporte de una balacera movilizó a las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia hasta el sitio donde fueron encontradas las dos víctimas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados irrumpieron en la vivienda y dispararon contra la pareja, para posteriormente huir sin ser capturados por las autoridades. Hasta el momento, no hay personas detenidas por este hecho violento y los presuntos responsables no han sido identificados.

Aseguran vivienda y confirman muerte de pareja en García

Tras el reporte de una balacera en la colonia Villa Azul del municipio de García, Nuevo León, paramédicos arribaron a la zona para brindarle los primeros auxilios a la pareja, pero únicamente confirmaron su muerte. Las víctimas, que no han sido identificadas de manera oficial, eran una mujer de entre 25 a 30 años de edad, y un hombre de entre 40 a 50 años de edad.

Elementos policiacos y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, llevaron a cabo el acordonamiento del lugar e iniciaron con las indagatorias correspondientes para la investigación del doble homicidio que causó alarma entre los vecinos de la colonia Villa Azul, en García.

