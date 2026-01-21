Localizan a Hombre Sin Vida en la Entrada de un Domicilio en Monterrey, Nuevo León

La mañana de este miércoles 21 de enero se registró un hecho de violencia que provocó el cierre de calles en la zona sur de Monterrey, casi en los límites con el municipio de San Pedro Garza García. Los hechos ocurrieron en la colonia Burócratas Municipales, donde fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la entrada de un domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades tras observar a una persona aparentemente inconsciente recostada en el acceso principal de una casa. El llamado se realizó a muy temprana hora, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Al arribar al lugar, paramédicos revisaron al hombre, confirmando que ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar, se informó que el cuerpo mostraba aparentes huellas de violencia y se encontraba justo en el portón principal del domicilio, lo que encendió las alertas de las autoridades.

Hasta el momento, no se ha determinado la manera en la que la víctima perdió la vida. Esta situación será esclarecida a través de las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes. El hombre fue identificado como Manuel Jordán, de 39 años de edad, según confirmaron las autoridades en el lugar de los hechos.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y evitar la alteración de posibles evidencias. En el lugar se vio un despliegue policiaco sobre la calle Daniel Peña, donde elementos de Fuerza Civil permanecieron resguardando el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Continúan las investigaciones para esclarecer los hechos

Elementos de seguridad estatal y personal de investigación trabajan para determinar las causas exactas de la muerte y confirmar si se trató de un hecho violento o de otra circunstancia. Hasta el momento, el caso se mantiene bajo investigación y no se han dado a conocer mayores detalles.

El cierre parcial de calles se mantuvo durante las primeras horas de la mañana. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

