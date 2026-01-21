Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Croc, al Norte de Monterrey

Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles 23 de enero tras ser víctima de un ataque armado en la colonia Croc, ubicada en la zona norte del municipio de Monterrey. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:20 horas, en el cruce de las calles Gustavo Díaz Ordaz y Emancipación Proletaria, donde se registró una intensa movilización policiaca.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes de seguridad, la víctima fue identificada como José, de 47 años de edad, quien fue interceptado por sujetos armados cuando se encontraba al exterior de un domicilio. El ataque habría sido directo, descartándose que se tratara de un intento de asalto.

Testigos señalaron haber escuchado alrededor de 10 detonaciones de arma de fuego. Tras el ataque, la víctima intentó resguardarse al interior de la vivienda; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, terminó sin vida en un sillón del domicilio.

Video: Atacan a Balazos y Asesinan a Uno en Monterrey

Noticias relacionada: Investigan Feminicidio de Juanita "N", Mujer de 57 años, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Aseguran autoridades inmueble

El inmueble y sus alrededores fueron acordonados por elementos de Fuerza Civil, mientras que agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León iniciaron las investigaciones correspondientes. En el sitio se localizó al menos un casquillo percutido, a escasos centímetros de una patrulla policial, lo que evidenciaría la cercanía desde la cual dispararon los agresores.

De manera adicional, se reportó la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo durante los trabajos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, encargados del levantamiento de indicios.

La víctima vestía un pants color azul, playera negra, tenis color lila y un gorro tipo pasamontañas, según se informó en el lugar.

Este hecho se suma a una serie de episodios violentos que han ocurrido a plena luz del día en distintos puntos del estado, generando preocupación entre los habitantes de la zona, quienes manifestaron temor ante la creciente inseguridad. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Historias recomendadas: