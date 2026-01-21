Realizan Cateo por Presunto Narcomenudeo en Colonia San Bernabé, Monterrey

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó un operativo en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey, como parte de las acciones para combatir delitos relacionados con el narcomenudeo. La intervención se realiza en un domicilio ubicado sobre la calle Tritón, en el Quinto Sector, frente a un parque público.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, acompañados por unidades del Ejército Mexicano y del binomio canino K-9, participan en la inspección de la vivienda, especializada en la detección de drogas. Según reportes preliminares, el cateo se centra en la posible presencia de estupefacientes en el inmueble.

Segundo cateo de la semana en Monterrey

Este es el segundo cateo de la jornada de este miércoles, después del realizado más temprano en la colonia Tierra y Libertad. La zona norte de Monterrey ha sido señalada como un área de alta incidencia delictiva, donde el narcomenudeo y hechos violentos se presentan con frecuencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones o aseguramientos, y el operativo continúa en desarrollo. La Fiscalía señaló que el objetivo es recabar indicios y prevenir la operación de actividades ilícitas en este sector, que ha sido escenario de múltiples hechos violentos en los últimos meses.

Se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados del cateo, así como posibles aseguramientos de drogas o personas relacionadas con delitos contra la salud.

