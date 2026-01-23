Joven Ciclista Muere Tras Chocar con Jardinera en Guadalupe, Nuevo León

Una mujer ciclista perdió la vida la noche del jueves 22 de enero tras sufrir un aparatoso accidente en calles del municipio de Guadalupe, Nuevo León, presuntamente luego de que su vehículo ligero se quedara sin frenos mientras descendía por una pendiente.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Alfonso Reyes y Albert Einstein, en la colonia Country La Silla, donde se registró un amplio despliegue de cuerpos de emergencia y autoridades municipales. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima descendía por la pendiente cuando comenzó a pedir ayuda al notar que no podía detener su unidad.

Víctima pierde control de bicicleta

Testigos señalaron que la mujer intentó maniobrar para evitar el impacto, sin embargo, al no lograr frenar ni lanzarse del vehículo, terminó estrellándose contra unos muretes ubicados en el sector. El fuerte golpe que recibió, principalmente en la cabeza, le habría provocado la muerte de manera casi inmediata.

La víctima fue identificada como Sayed Aramis de Suárez Santiago, de 27 años de edad, originaria del estado de Veracruz. Paramédicos acudieron al sitio tras el reporte, aunque algunos testigos refirieron que la atención habría tardado varios minutos.

Elementos de tránsito municipal acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y recabar testimonios que permitan esclarecer con mayor precisión las causas del accidente. Peritos evaluaron el estado del vehículo para confirmar si la falla mecánica en el sistema de frenos fue el factor determinante del percance.

