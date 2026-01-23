Detienen a Joven y Aseguran Vehículo tras Enfrentamiento Armado con Policías en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey se enfrentaron a balazos con un grupo de presuntos ladrones de autos durante la madrugada del viernes 23 de enero en la colonia Ferrocarrilera, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El saldo fue un hombre detenido y un vehículo asegurado.

Noticia relacionada: Mujer Queda Herida de Bala tras Intento de Homicidio en García, Nuevo León

La movilización de las autoridades de seguridad se presentó luego de que sujetos armados abrieran fuego contra los elementos de la Policía de Monterrey en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Adolfo López Mateos, cuando fueron sorprendidos en el coche presuntamente robado.

Los uniformados detectaron a los presuntos ladrones de autos cuando circulaban con dirección hacia la avenida Almazán. Fue entonces cuando desató la persecución que terminó en un enfrentamiento armado en las calles de la ciudad de Monterrey.

Video: Deja un Detenido Enfrentamiento de Policía de Monterrey con Presuntos Ladrones

Detienen a joven tras persecución y enfrentamiento armado en Monterrey

Tras el enfrentamiento armado, en el sitio se detuvo a un joven de aproximadamente 25 años, señalado como sospechoso. Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León localizaron más de una decena de casquillos percutidos esparcidos sobre el pavimento.

La zona fue acordonada y las avenidas Bernardo Reyes y Adolfo López Mateos fueron cerradas por varios minutos mientras las autoridades correspondientes realizaban las labores de investigación y levantamiento de evidencias para el caso. Hasta el momento, la Policía de Monterrey no ha informado si hubo personas heridas a causa de este hecho.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH