Realizan Cateos Simultáneos y Desalojo en Casinos de Monterrey; Esto Sabemos

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León realizaron un cateo en un casino ubicado sobre la avenida San Jerónimo, muy cerca de la avenida Jesús María González, en la colonia San Jerónimo, al poniente del municipio de Monterrey. El operativo se llevó a cabo mientras el establecimiento se encontraba en funciones, lo que derivó en el desalojo inmediato de clientes y personal.

En el lugar se observó la presencia de al menos cuatro patrullas de la Policía Ministerial, todas en color blanco. Tras el arribo de los agentes, las personas que se encontraban al interior fueron notificadas de que debían retirarse, ya que se ejecutaría una orden de cateo emitida por la autoridad correspondiente.

Video: Desalojan Casino por Cateo en Colonia San Jerónimo en Monterrey

El casino fue acordonado en su totalidad y se restringió el acceso al público. Los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones procedieron a desalojar a quienes aún permanecían en el interior para dar paso a la diligencia. En el estacionamiento se mantenía una considerable cantidad de vehículos, los cuales comenzaron a salir conforme avanzaba el desalojo. Algunas clientas señalaron que únicamente se les pidió retirarse del lugar, sin que se les explicara el motivo específico del operativo. El retiro de las personas se realizó de forma paulatina y, hasta el cierre de la intervención, el inmueble permanecía bajo resguardo de las autoridades.

Hasta el momento, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León no ha informado cuál es el delito que se investiga ni qué originó la ejecución de la orden de cateo en este punto de Monterrey. Las autoridades indicaron que se mantendrán atentos a los avances de la investigación y a la información que pueda generarse en torno a este operativo.

El despliegue fue encabezado principalmente por la Policía Ministerial, con el apoyo de una patrulla de la Policía de Monterrey, la cual se encargó de abanderar la zona y alertar a los automovilistas sobre la movilización de unidades oficiales en la avenida San Jerónimo, en dirección al municipio de Santa Catarina, a la altura del paso a desnivel de Gonzalitos.

Segundo cateo en avenida Insurgentes

Asimismo, este jueves 22 de enero, las autoridades realizaron un segundo cateo en otro casino ubicado sobre la avenida Insurgentes, también en el municipio de Monterrey. En este lugar, clientes fueron desalojados mientras se llevaba a cabo la diligencia correspondiente.

De acuerdo con la información disponible, ambos operativos estarían relacionados con investigaciones por recursos de procedencia ilícita. Las autoridades continúan con las indagatorias y se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre los resultados de estos cateos realizados en la ciudad.

