Profepa Impone Multa de Más de 83 MDP a Empresa Productora de Zinc en Nuevo León

Este jueves 22 de enero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que impuso una multa de más de 83 millones de pesos a una empresa de producción de compuestos de zinc ubicada en el estado de Nuevo León, esto luego de las demandas realizadas por afectaciones al medio ambiente durante los principios del 2025.

De acuerdo con la Profepa, fue el pasado 17 de diciembre cuando se impuso la multa de 83.2 millones de pesos a la empresa; después de la inspección e imposición de medidas correctivas. Previo a la penalización monetaria, el 10 de diciembre del mismo año, firmaron un Convenio de Responsabilidad Ambiental Objetiva en el que se estipuló que la productora de componentes de zinc debía llevar a cabo acciones de reparación, restauración y compensación de los daños ocasionados al ambiente.

🚨 En una nueva etapa del procedimiento de inspección y vigilancia a la empresa Zinc Nacional, que comenzó a principios del 2025, firmamos un convenio de responsabilidad ambiental con la planta y le impusimos una multa por más de 80 mdp.



Con estas medidas, se busca que se lleven… pic.twitter.com/ndLgjTZU9P — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) January 22, 2026

Fueron 24 medidas correctivas las que se impusieron por los impactos ambientales identificados; entre ellas está el reubicar los procesos de recepción de polvos, peletizado, Proceso Waelz y calcinación en una nueva planta ubicada fuera de la zona habitacional del Área Metropolitana de Monterrey.

Además de destinar una superficie de 5.38 hectáreas del predio de la empresa a actividades de reforestación, conservación de flora y fauna y reinserción de especies nativas; crear un área destinada voluntariamente a la conservación de 4 hectáreas; elaborar una guía de monitoreo continuo para evitar que se repitan los daños ambientales, entre otras medidas.

¿Qué afectaciones al medio ambiente hizo la empresa de producción de zinc?

La Profepa destacó las acciones de la empresa productora de compuestos de zinc que impactaron al medio ambiente en el Área Metropolitana de Monterrey, como el almacenamiento de miles de toneladas de materia prima al aire libre y la contaminación del suelo natural con metales pesados.

Desde el año pasado y tras las denuncias de los medios de comunicación atendidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la empresa comenzó a implementar las medidas correctivas impuestas por las autoridades, que buscan remediar en su totalidad las afectaciones al medio ambiente.

