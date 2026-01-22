Vecinos Volverán a Habitar Casas Afectadas tras Explosión por Pirotecna en Pesquería, Nuevo León

A casi dos meses de que ocurriera una explosión en un domicilio donde se almacenaba pirotecnia, algunos vecinos de la colonia Los Olmos en Pesquería, Nuevo León, podrán volver a habitar sus domicilios los cuales habrían sufrido diversos daños durante este siniestro.

En un recorrido por parte del equipo de N+ Monterrey, se pudo observar sobre la calle Olmos siberianos, lugar de la explosión, varias columnas de bloques y bultos de cemento los cuales estaban siendo utilizados por albañiles para reconstruir las viviendas afectadas. Se espera que sea este próximo lunes 26 de enero cuando los propietarios puedan volver a habitar sus casas.

Las autoridades señalaron que por ahora solo se atienden las propiedades que ya están pagadas y cuentan con escrituras. Aquellas que aún no terminan de liquidarse tendrán que esperar a que la aseguradora del Infonavit se haga cargo de los costos de reparación. En este punto también se pudo observar que la demolición y limpieza de la casa donde ocurrió la explosión ya terminó.

Una vecina afectada por la explosión, comentó que autoridades le proporcionaron una casa deshabitada para vivir con su familia mientras terminan los labores de reconstrucción en su casa. La mujer señaló que en este domicilio no cuentan con el servicio de agua potable, por lo que espera que sea muy pronto que pueda volver a su hogar.

Nos ubicaron en una casa cerca de mi casa que era lo quería para estar al pendiente y pues tiene lo básico

Elementos de Protección Civil de Nuevo León comentaron que también terminaron con las inspecciones en las casas dañadas y confirmaron que todas podrán volver a ser habitadas, por lo que se espera que para el mes de febrero la colonia Los Olmos vuelva a tener de regreso a varias de familias las cuales fueron desalojadas tras las explosión por pirotecnia registrada el pasado 28 de noviembre.

Con información de Brian Samaniego | N+

