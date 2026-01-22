Encuentran a Hombre Muerto Dentro de Auto Estacionado en Monterrey

Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un auto color gris estacionado debajo de un puente en la avenida Revolución y su cruce con la avenida Chapultepec, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fue desde la mañana de este jueves 22 de enero cuando vecinos y transeúntes reportaron el cuerpo del hombre al interior del vehículo particular. Al llegar los cuerpos de emergencia confirmaron que la persona, que hasta el momento no ha sido identificada, ya no contaba con signos vitales.

Investigan hallazgo de hombre sin vida dentro de auto en Monterrey

El hecho generó la movilización de elementos de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes arribaron al sitio para iniciar las indagatorias y levantamiento de evidencias necesarias para el caso.

Al interior del auto se observaron vasos desechables, envolturas de frituras y algunos otros artículos en mal estado, por lo que, no se descarta que se trate de una persona en situación de calle que aparentemente utilizaba el vehículo como su vivienda; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen de quien se trata, así como la causa de muerte del hombre.

La vialidad en las avenidas Revolución y Chapultepec, en la ciudad de Monterrey, no se vio afectada debido a que el auto donde encontraron al hombre sin vida, se encontraba estacionando debajo del puente, zona utilizada por trabajadores y clientes de comercios cercanos para aparcar sus vehículos.

