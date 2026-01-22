Camión Ruta 13 Choca contra Auto y Deja una Mujer Lesionada en el Centro de Monterrey

Un camión de la ruta 13 Alianza Real, que aparentemente transitaba a exceso de velocidad, chocó contra un auto color rojo que terminó impactándose contra una vivienda en la calle Isaac Garza y su cruce con la calle Serafín Peña en el Centro de Monterrey, Nuevo León.

El accidente vial se registró alrededor de las 07:00 de la mañana de este jueves 22 de enero y dejó como saldo, además de los daños materiales, una mujer lesionada, quien manejaba el auto color rojo que fue impactado por el camión de la ruta 13, en la zona Centro de la ciudad de Monterrey.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey se movilizaron hasta el sitio donde se registró el choque entre el urbano y el vehículo particular color rojo para brindarle los primeros auxilios a la mujer que resultó lesionada.

De acuerdo con los primeros informes, las autoridades señalaron que aparentemente el camión de la ruta 13 se cruzó cuando el semáforo ya había cambiado a rojo, lo cual, habría provocado que chocará con la parte lateral del auto, proyectándolo contra la fachada de una vivienda; sin embargo, continúan investigando el hecho.

Video: Choca Ruta 13 con Carro en Monterrey y Hay una Lesionada

Camión atropella a hombre en calles de Monterrey

Unas cuantas horas antes se registró otro accidente con el transporte público de Nuevo León en las calles de Monterrey. Un camión de la ruta Praderas de San Francisco - Camino Real atropelló a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, cuando transitaba sobre la avenida Francisco I. Madero, a la altura de la avenida Bernardo Reyes.

La víctima del accidente fue trasladada por paramédicos de Cruz Roja al Hospital Metropolitano para su atención médica. Mientras tanto, el chofer del camión urbano fue puesto a disposición de la Policía de Monterrey para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Con información de Alexis Lozano | N+

