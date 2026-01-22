Camión Atropella a Hombre en la Av. Francisco I. Madero en Monterrey

Minutos antes de las 07:00 de la mañana de este jueves 22 de enero, un camión ruta Praderas de San Francisco-Camino Real del transporte público de Nuevo León atropello a un hombre de aproximadamente 40 años de edad cuando circulaba sobre la avenida Francisco I. Madero, a la altura de Bernardo Reyes, en la ciudad de Monterrey.

El accidente movilizó a elementos de la Policía de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a la víctima del atropello y lo trasladaron al Hospital Metropolitano para su atención médica, debido a las lesiones que presentaba.

El conductor del camión ruta Praderas de San Francisco-Camino Rea fue puesto a disposición de la Policía de Monterrey para continuar con la investigación del caso y deslindar responsabilidades. Elementos de Movilidad también arribaron al punto del accidente para mantener el orden vehicular en espera de una grúa para retirar la unidad del transporte público de Nuevo León.

Camión se pasa el rojo y choca con auto en el Centro de Monterrey

Minutos más tarde se registró otro accidente en el Centro de Monterrey, donde un camión de la ruta 13 Alianza Real impactó un auto color rojo que salió proyectado contra la fachada de una vivienda, dejando lesionada a la conductora, en el cruce de las calles Isaac Garza y Serafín Peña.

Aparentemente, el conductor del camión urbano iba a exceso de velocidad y cruzó la calle cuando el semáforo ya había cambiado a rojo, lo que provocó que chocara con el vehículo particular. La conductora que resultó lesionada fue atendida por elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey.

Con información de Alexis Lozano | N+

