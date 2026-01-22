Realizará Fuerza Civil Canje de Armas 2026 en Nuevo León: Te Decimos Fechas, Lugares y Horarios
N+
La corporación de Fuerza Civil llevará a cabo el canje de armas en varios municipios en Nuevo León
COMPARTE:
La corporación de Fuerza Civil dio a conocer a través de redes sociales que llevarán a cabo el programa Canje de armas 2026, en el que podrán participar ciudadanos de todo el estado de Nuevo León. Para llevar a cabo este ejercicio, se habilitarán cuatro sedes de cambio los cuales te diremos a continuación.
Noticia relacionada: Detienen a Pareja con Armas, Droga y Moto Robada en el Centro de Monterrey
Este programa tiene como fin el recolectar armas, cartuchos o explosivos para evitar su uso en diversos delitos. La corporación estatal mencionó que este ejercicio podrá realizarse de manera voluntaria, anónima y segura. Las personas que acudan a realizar un canje obtendrán un apoyo económico, el cual será determinado según el objeto a cambiar.
En la invitación realizada para participar en este canje de armas, Fuerza Civil también especificó que todas las armas, cartuchos y explosivos serán destruidos con el fin de garantizar que ya no vuelva a circular de manera ilegal en el estado. Elementos también mencionaron que ninguno de los participantes será investigado tras realizar esta actividad.
¿Dónde puedo cambiar un arma por dinero en Nuevo León?
Esta actividad se realizará durante los días 23, 24 y 26 de enero en las cuatro sedes confirmadas. Los elementos de seguridad atenderán a los ciudadanos en un horario de 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde. A continuación te dejamos las ubicaciones de los lugares donde podrás participar:
Monterrey Zona Norte:
- Avenida Aztlán 100, San Bernabé
Monterrey Zona Sur:
- Base Independencia; Prolongación Tamaulipas 709
Juárez:
- Polivalente Vistas del Río; Av. Vistal del Huizache 452
García:
- Cabecera Municipal; Colón 208, Centro García
Historias recomendadas:
- Asesinan a Mujer Dentro de Hotel en Anáhuac, NL; Investigan Presunto Feminicidio
- Cierran Autopista Monterrey-Nuevo Laredo por Choque e Incendio de Tráiler en Sabinas Hidalgo, NL
- Localizan a Hombre Sin Vida en la Entrada de un Domicilio en Monterrey, Nuevo León
DAGM