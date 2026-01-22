Realizará Fuerza Civil Canje de Armas 2026 en Nuevo León: Te Decimos Fechas, Lugares y Horarios

La corporación de Fuerza Civil dio a conocer a través de redes sociales que llevarán a cabo el programa Canje de armas 2026, en el que podrán participar ciudadanos de todo el estado de Nuevo León. Para llevar a cabo este ejercicio, se habilitarán cuatro sedes de cambio los cuales te diremos a continuación.

Este programa tiene como fin el recolectar armas, cartuchos o explosivos para evitar su uso en diversos delitos. La corporación estatal mencionó que este ejercicio podrá realizarse de manera voluntaria, anónima y segura. Las personas que acudan a realizar un canje obtendrán un apoyo económico, el cual será determinado según el objeto a cambiar.

En la invitación realizada para participar en este canje de armas, Fuerza Civil también especificó que todas las armas, cartuchos y explosivos serán destruidos con el fin de garantizar que ya no vuelva a circular de manera ilegal en el estado. Elementos también mencionaron que ninguno de los participantes será investigado tras realizar esta actividad.

¿Dónde puedo cambiar un arma por dinero en Nuevo León?

Esta actividad se realizará durante los días 23, 24 y 26 de enero en las cuatro sedes confirmadas. Los elementos de seguridad atenderán a los ciudadanos en un horario de 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde. A continuación te dejamos las ubicaciones de los lugares donde podrás participar:

Monterrey Zona Norte:

Avenida Aztlán 100, San Bernabé

Monterrey Zona Sur:

Base Independencia; Prolongación Tamaulipas 709

Juárez:

Polivalente Vistas del Río; Av. Vistal del Huizache 452

García:

Cabecera Municipal; Colón 208, Centro García

DAGM